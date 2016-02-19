Курсовая работа по логопедии.

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Закрыт5 заявок129 просмотров

Курсовая работа по логопедии. Количество страниц: 25-30. Есть 1я глава, она не проходит уникальность, нужно корректировать  1 главу и продолжить работу уже до конца. 65 антиплагиат минимум

9 лет назад
Prepod2000
Алексей 
50 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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