Факультет экономика и управление на предприятии., Тема дипломной работы: Финансовый механизм управления деятельностью предприятия ...городского хозяйства ...и повышение его эффективности ( на примере)., Объем 90 стр., План работы, методичка во вложении., Сроки ...
Курсовая по Экономика предприятия
Курсовая по Экономика предприятия
стр 35-40
антиплагиата нет.
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