Выполнить контрольную работу по теории государства и права

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Закрыт8 заявок147 просмотров
  • Необходимо дать определение государства и права из трех учебников. Перечислить

    признаки государства и права (определить наиболее важный и объяснить свой

    выбор). Признаки государства и права объединить из трех учебников.

  • Назовите причины появления государства и права (также по трем учебникам).
  • Описать теории происхождения государства (перечень теорий по трем учебникам).
    • Описать формы правления, формы государственного устройства, формы

    • государственно-правового режима (по схеме: понятие-классификация

    форм-характеристика каждой формы).

  • В чем отличие понятий: «государственный механизм» и «государственный

    • аппарат».

  • Дайте определение и опишите виды государственных органов (по трем учебникам).
  • Как соотносятся элементы нормы права (гипотеза, диспозиция, санкция).

9 лет назад
Inoco
Антон 
33 года
9 лет в сервисе
Был
3 года назад

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