Курсовая работа по образовательному праву

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Закрыт2 заявки121 просмотр

Нужна курсовая работа к 19 февраля по образовательному праву на тему: "Проблемы права на образование в современном мире". Методичку прилагаю. Цена работы 1500 рублей.

9 лет назад
kochetokna
Наталья 
37 лет
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад

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