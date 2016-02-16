Курсовая работа по образовательному праву

Есть курсовая работа, кот. студент не смог сдать, преподаватель ее завернул. Работу необходимо переделать в соответствии с темой и пожеланиями преподавателя. Либо написать новую, на ту же тему. Работа нужна к 24.02 12.00. Стоимость ...