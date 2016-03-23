Курсовая. История России

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Завершен5 заявок180 просмотров

Необходимо написать курсовую работу. Дисциплина - История России.

Тема работы: "Женщина в Гражданской войне"

Оформление стандартное, ТNR, шрифт 14, интервал 1,5.

Объем работы 20-25 стр  от введения до списка использованной литературы. 

Уникальность работы более 70% по Etext антиплагиат.

Во введении - актуальность темы, объект и предмет исследования, обзор литературы.

В тексте сноски на литературу.

Необходимо подобрать литературу, 7 - 8 источников, подготовить и согласовать план.

Срок до 2 марта.

9 лет назад
trogvar1
34 года
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

lubsha
Любовь 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
9 лет назад
$12
17 дней
Спасибо! Как обычно - все на высшем уровне! Мои рекомендации.
Спасибо за заказ! Все ок, как всегда! Продолжаем сотрудничество)

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lubsha
Любовь 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
9 лет назад
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