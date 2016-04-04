Нужно написать I главу дипломной работы по маркетингу

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Завершен4 заявки155 просмотров

Нужно написать первую главу дипломной работы по маркетингу (теоретическая часть) 

Требования по оформления и план дипломной прикреплены ниже.

Так же нужен список литературы  (70-100 источников)

Оригинальность текста 70% и выше

Необходимо 35-40 стр

В списке литературы использовать книги не более 5 лет

P.S Тема дипломной указана в файле "план дипломной работы"

9 лет назад
lordslava
Слава 
33 года
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
9 лет назад
$50
5 дней
Очень качественная работа. По срокам даже раньше получил работу. Буду обращаться еще :)
Отличный заказчик, все прошло просто идеально!

Заявки фрилансеров

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
9 лет назад