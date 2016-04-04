Кто может помочь с коррекцией диплома, есть написанная работа по теме , ее надо сократить( большой объем и 3 главы!) Необходимо объединить в две главы и уменьшить объем вполовину. Повысить оригинальность на 7%.Государственное и муниципальное ...
Нужно написать I главу дипломной работы по маркетингу
Нужно написать первую главу дипломной работы по маркетингу (теоретическая часть)
Требования по оформления и план дипломной прикреплены ниже.
Так же нужен список литературы (70-100 источников)
Оригинальность текста 70% и выше
Необходимо 35-40 стр
В списке литературы использовать книги не более 5 лет
P.S Тема дипломной указана в файле "план дипломной работы"
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