Дипломная по экономике

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Закрыт3 заявки155 просмотров

нужна доработка дипломной работы.

Направляем Вам замечания руководителя  по дипломному проекту 

По прежнему есть недостаток, правда только один:

3.В третьей главе нужен п. 3.3 

9 лет назад
Prepod2000
Алексей 
50 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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