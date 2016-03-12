Новый год в разных странах

$2
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Завершен1 заявка184 просмотра

 Необходимо сделать доклад для устного выступления (с иллюстрациями) для младшеклассника (3 класс). Объем - 14 страниц, требования учителя приложены.

Бюджет - 200р.

Срок - 10.02.16 (но лучше сегодня)

9 лет назад
tvoiaelena
Елена 
35 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

stasiashekk
Настя 
32 года
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад
1 отзыв
9 лет назад
$2
1 день
Отзыв недоступен.
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Заявки фрилансеров

stasiashekk
Настя 
32 года
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад
1 отзыв
9 лет назад