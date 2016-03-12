срок 3 дня. Подробное задание во вложении.
Новый год в разных странах
Необходимо сделать доклад для устного выступления (с иллюстрациями) для младшеклассника (3 класс). Объем - 14 страниц, требования учителя приложены.
Бюджет - 200р.
Срок - 10.02.16 (но лучше сегодня)
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