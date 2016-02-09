25 дней АП 75% Подробное задание во вложении Пример по ссылке: https://yadi.sk/d/rCQNVKdhoduPB
Диплом для иностранного ВУЗа. На русском. Торговля
подробно все во вложении.
Сначала нужно подобрать тему диплома.
Для этого есть дня 4.
После утверждения можно будет писать сам диплом.
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