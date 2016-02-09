Диплом создание сайта

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Закрыт4 заявки145 просмотров

25 дней

АП 75%

Подробное задание во вложении

Пример по ссылке: https://yadi.sk/d/rCQNVKdhoduPB

9 лет назад
gemkirill
Кирилл 
41 год
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров