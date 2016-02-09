Необходимо сделать доклад для устного выступления (с иллюстрациями) для младшеклассника (3 класс). Объем - 14 страниц, требования учителя приложены. Бюджет - 200р. Срок - 10.02.16 (но лучше сегодня)
Социальная работа
Тема дипломной работы: Совершенствование технологии социального обслуживания одиноких престарелых граждан и инвалидов (на примере Васильевского отделения социальной помощи на дому коммунального учреждения «Территориальный центр социального обслуживания (предоставления социальных услуг)» Васильевского районного совета Запорожской области
План прикреплен. Не менее 100 стр.
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