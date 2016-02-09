Социальная работа

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Тема дипломной работы: Совершенствование технологии социального обслуживания одиноких престарелых граждан и инвалидов (на примере Васильевского отделения социальной помощи на дому коммунального учреждения «Территориальный центр социального обслуживания (предоставления социальных услуг)» Васильевского районного совета Запорожской области

План прикреплен. Не менее 100 стр.

9 лет назад
studentzp
Юрий 
49 лет
14 лет в сервисе
Был
6 часов назад

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Нет заявок фрилансеров