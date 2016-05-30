Prepod2000

После того, как срочная работа была отправлена, заказчик отказывается ее оплачивать. Прислал сообщение: "Работу не приняли, студенту не допустили до сессии. Куда выслать скрин ответ от препода как доказательство?" Никакого ответа от преподавателя не прислал. О какой сессии идет речь, непонятно, ведь это выпускная квалификационная работа. На мне была ответственность только за одну главу. На сообщения не отвечает. Недобросовестный заказчик, не рекомендую к сотрудничеству.