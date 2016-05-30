Prepod2000

Алексей Смагин Prepod2000

 
48 летРоссия/Омск
8 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад

Информационное агентство "Препод 2000"

-Информационные услуги в сфере образования

-Курсовые, дипломные работы на заказ

-Разработка сайтов, вэб-дизайн

Бизнес Центр, г.Омск, ул. На Тарской 14, офис 32, с 9.00-20.00 

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$8
выплачено фрилансерам
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Отзывы фрилансеров
NatF
47 летРоссия
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$10
9 баллов
8 лет назад
Реферат по праву
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Спасибо за работу и терпение
Ответный отзыв
Aloneq
Андрей 
30 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
$8
9 баллов
8 лет назад
Доклад по философии
Спасибо за сотрудничество.
Спасибо за работу
Ответный отзыв
altklug777
Елена 
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$40
10 баллов
8 лет назад
Курсовая по информатике.
Спасибо за интересное задание и быструю оплату!
Спасибо за курсовую работу!
Ответный отзыв
altklug777
Елена 
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$25
10 баллов
8 лет назад
Курсовая по туризму
Сотрудничеством довольна!
Спасибо за работу
Ответный отзыв
Mama_Jein
Евгения 
39 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
3 года назад
$45
2 балла
8 лет назад
2 глава дипломной по экономике и бух .
После того, как срочная работа была отправлена, заказчик отказывается ее оплачивать. Прислал сообщение: "Работу не приняли, студенту не допустили до сессии. Куда выслать скрин ответ от препода как доказательство?" Никакого ответа от преподавателя не прислал. О какой сессии идет речь, непонятно, ведь это выпускная квалификационная работа. На мне была ответственность только за одну главу. На сообщения не отвечает. Недобросовестный заказчик, не рекомендую к сотрудничеству.
Работа написана некачественно, студента не допустили к защите, препод заброковал работу, к сожалению автор упрямый и признавать этого не собирается.
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