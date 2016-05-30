Prepod2000

Есть псд всех страниц. Задача- Сделать классический ИМ под ключ на симпле. Но в дальнейшем планирую 1с интегрировать, подойдёт ли симпла для такой задачи? Прикрепляю все страницы для точного просчёта стоимости работы. Естественно нужно чтобы ...
Алексей Смагин Prepod2000Prepod2000
Информационное агентство "Препод 2000"
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- Сайты «под ключ»нет заявокЗакрыт8 лет назад
До 7 июня Работа уже написана.Просто нужно отредактировать.В тексте уже указано.Кроме этого нужно добавить организационную структуру вместе со схемой,основные экономические показатели,перспективы развития,анализ подсистемы работы персонала и анализ деятельности кадров. Мой Вуз НФ КИУ им.В.Г.Тимирясова (бывш.ИЭУП)Закрыт8 лет назад
Курсовая. Предмет. Теория и методика развития речи у детей До 12 июня, 16 уже защита, нужно, чтобы преподаватель просмотрел и сказал что изменить 40-50 страниц Оригинальность не ниже 50% Прикрепила методичку Колледж. СПО Дошкольное образованиеЗакрыт8 лет назад
До 10 июня, 30 стр, Педагогика, Вуз, антиплагиат 70 без технического поднятия уникальности!Закрыт8 лет назад
Нужен готовый диплом. Срок 1 день. До 6 июня строго .Предмет Менеджмент , до 06.06. 2016. стр 60-80 . Антиплагиат 60% Методичка есть. Тема точная есть.Закрыт8 лет назад
СРОЧНО до 3 июня. Антиплагиат 65. Предзащита 3 июня Работа уже написана.Просто нужно отредактировать.В тексте уже указано.Кроме этого нужно добавить организационную структуру вместе со схемой,основные экономические показатели,перспективы развития,анализ подсистемы работы персонала и анализ деятельности кадров.Закрыт8 лет назад
Курсовая работа по Страховое дело по готовому плану. Бизнес колледж нгуэу. Есть план курсовой ,нужно сделать курсовую по этому плану ,только в 3 главе , два последних подпункта не могу составить. Где точки.До 5-6 июня. Есть документ стандарт ...Закрыт8 лет назад
Курсовая по менеджменту, второй курс. Университет нвгу. 35стр. Оригинальность не менее 80%. Дисциплина: Теория организации Плюс презентация к ней не менее 15 слайдов. Сроки поджимают.Закрыт8 лет назад
Диплом по экономике (техникум). Стр от 30 до 50 , Техникум. Антиплагиат 70%. Студент просит часть работы на 4 июня, остальное к 15 июня.Закрыт8 лет назад
Строго до 6 июня.Предмет-Методы принятия управленческих решений 35 стр., 60 антиплагиат Есть метода. Вуз, УрГЭУ-СИНХЗакрыт8 лет назад
срочно нужна 2 глава выпускной работы(техникум) - по экономике и бух .учету Объем 30-35 стр. Срок сдачи - 30 мая План утвержден, предприятие указано, есть документы - приложены фин.отчетность и бух балансЗакрыт8 лет назад
Курсовая по архитектуре /Предмет ОСНОВЫ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ, СРОК ДО 01.06, главное чертежи. скидываю методичку вариант 15 , вуз НовГУ (Великий Новгород) все чертежы все оптимизировать по формату а3Закрыт8 лет назад
Есть методичка. Курсовая работа по "психологии" Необходимо сдать до первого июля. Уник 70Рефераты, Курсовые и Дипломы8 заявокЗакрыт8 лет назад
Курсовая по Аудит на 29-30 мая. Объем 35-40 стр. Есть методичка. Учебное заведение КубГТУЗакрытнет даты
Реферат по Философия, 29 мая. 70 уникальность. Около 30 стр, не больше.РНИМУ им.Н.И. ПироговаЗавершен8 лет назад
До 1 июня.Курсовая по информатике. 35-40 стр. Плагиат не более 15%. Прикрепляю всё, что есть.(содержание и список лит-ры, опросники, результаты опросов, правила оформления)Закрыт8 лет назад
Курсовая. Экономическая теория. Срок до 3 июня.Объём 25-30 страниц , уникальность 50-60% Есть метода. Вятский государственный университет.Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт8 лет назад
ТЗ приложил, цену указывайте в российских рублях. Срок 3 дня.Дизайн сайтов29 заявокЗакрыт8 лет назад
Курсовая по архитектуре /Предмет ОСНОВЫ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ, СРОК ДО 01.06, главное чертежи. скидываю методичку вариант 15 , вуз НовГУ (Великий Новгород) все чертежы все оптимизировать по формату а3Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт8 лет назад
Есть методичка. Курсовая работа по психологии. Необходимо сдать до первого июня. Уник 70Закрыт8 лет назад