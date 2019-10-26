Размер стандартный 1080x1080пикселей. Рисунок должен быть на белом фоне и при выборе диапазона для миниатюры полностью в него попадать. Примеры сообществ с похожей концепцией: [url=https://m.vk.com/diewelle0?from=groups][u]https://m.vk.com/diewelle0?from=groups[/u][/url];[url=https://vk.com/spkenglish?w=wall][u]https://vk.com/spkenglish?w=wall[/u][/url].На рисунке должна быть изображенажёлтая уточка для ванной в шапке стражника Букингемского ...