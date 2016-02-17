Web-сайт на PHP и БД MySQl (160211)

Надо написать web-сайт на тему "Справочная система ЖД вокзала"

Желательно написать его на языке программирования PHP.

БД для сайта желательно сделать в MySQl. 1.Введение

2.Анализ ТЗ(описать докум. требования и описание содержания проекта)

3.Выбор архитектуры и и средств реализации

4.Проектирование БД (описание предметной области с точки зрения хранения в БД. Разработка ER-диаграммы)

5.Проектирование интерфейса(Описать как структурно будет выглядеть обеспечение)

6.Разработка интерфейса

7.Список использованной литературы

8.Приложения(ER-диаграмма, страница интерфейса, скилет страницы и т.п.)

Дали только вот эти требования, больше ничего нет. Еще ПЗ должна быть не менее 25 страниц, в идеале 30-35.

Делаете ли вы пояснительную записку к курсовой?

Если да, то можете ли вы сделать описание предметной области с точки зрения хранения в БД и разработать ER диаграмму

Срок: 17.02.2016, к 08.00 по Мск