Диплом по лингвистике

Произведения нужно брать только русские. Есть методичка. 55-70 страниц

У меня есть план , но слишком маленький .но основа должна быть такой, прилагаю требования к работе.

Нужен план на утверждение на основе моего плана.

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