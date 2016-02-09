Диплом по лингвистике

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Закрыт4 заявки157 просмотров

Произведения нужно брать только русские. Есть методичка. 55-70 страниц

У меня есть план , но слишком маленький .но основа должна быть такой, прилагаю требования к работе.

Нужен план на утверждение на основе моего плана.

Оплата по главам. Антиплагиат 85 минимум без уловок и техноподнятия уника!

9 лет назад
Prepod2000
Алексей 
50 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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