lordslava

Слава Пистяков lordslava

 
32 годаРоссия/Москва
8 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
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$20
выплачено фрилансерам
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Отзывы фрилансеров
mikeqiq1
29 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$20
10 баллов
7 лет назад
Создание логотипа
Всё прошло отлично, хорошо поставленное задание и корректировки, человеческое понимание и оплата согласно всем договоренностям.
Хотите получить отличный логотип и не за колоссальные деньги? Тогда смело обращайтесь к Роману. Без проблем включил мои поправки и предложил сразу 6 вариантов логотипа. Еще раз Спасибо :)
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altklug777
Елена 
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$50
10 баллов
8 лет назад
Нужно написать I главу дипломной работы по маркетингу
Отличный заказчик, все прошло просто идеально!
Очень качественная работа. По срокам даже раньше получил работу. Буду обращаться еще :)
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