Написать эссе на юридическую тему

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт6 заявок211 просмотров

Нужно написать хорошее эссе на тему: Актуальные проблемы правового регулирования электронной торговли

Требования: 

- файл формата .doc, 

- объем – от 10 до 15 страниц,

7 - шрифт - Times New Roman, - размер шрифта - 12, 

- междустрочный интервал - 1.5, 

- поля - 2 см. с каждой стороны листа, 

- сноски - постраничные

9 лет назад
Victor125
Виктор 
29 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
1 отзыв(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров