Диплом срочно

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Кто может помочь с коррекцией диплома, есть написанная работа по теме , ее надо сократить( большой объем и 3 главы!) Необходимо объединить в две главы и уменьшить объем вполовину. Повысить оригинальность на 7%.Государственное и муниципальное управление.Тема по развитию ЖКХ. Пишите срок за который готовы выполнить работу! 

9 лет назад
gadla
51 год
13 лет в сервисе
Была
3 года назад

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