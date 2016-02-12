Диплом срочно

Кто может помочь с коррекцией диплома, есть написанная работа по теме , ее надо сократить( большой объем и 3 главы!) Необходимо объединить в две главы и уменьшить объем вполовину. Повысить оригинальность на 7%.Государственное и муниципальное управление.Тема по развитию ЖКХ. Пишите срок за который готовы выполнить работу!