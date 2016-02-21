Программный продукт(160212) для библиотеки + html-сайт

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Закрыт2 заявки117 просмотров

Сколько будет стоить курсовая работа по технологии программирования? Тема: Разработка и проектирование программного продукта для библиотекии создать HTML сайт для библиотеки

"методички нету, и требований никаких. Нам дали темыисказали сделать сайт и курсовую написать"

Срок: 21.02.2016, к 08.00 по Мск, позднее не надо!

Уточнения: только html-странички, не надо ни php+MySQL, ни Delphi + Access. Бюджет - 500 руб. 

DelphiHTMLMySQLPHP
9 лет назад
samuray-piligrim
Михаил 
53 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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