Программный продукт(160212) для библиотеки + html-сайт

Сколько будет стоить курсовая работа по технологии программирования? Тема: Разработка и проектирование программного продукта для библиотекии создать HTML сайт для библиотеки

"методички нету, и требований никаких. Нам дали темыисказали сделать сайт и курсовую написать"

Срок: 21.02.2016, к 08.00 по Мск, позднее не надо!

Уточнения: только html-странички, не надо ни php+MySQL, ни Delphi + Access. Бюджет - 500 руб.