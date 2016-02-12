Сделать разбор сюжетно-ролевой игры по методике Комаровой и Михайленко

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Нужно очень срочно (1-2 дня) сделать разбор сюжетно-ролевой игры по методике Комаровой (младш., сред., старш. группа) и Михайленко (младш., сред., старш. группа). Итого 6 игр. Бюджет минимальный

9 лет назад
Oksima
Оксана 
42 года
11 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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