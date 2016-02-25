Написать реферат рецензию на книгу

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Завершен1 заявка228 просмотров

Необходимо написать рецензию на одну из трех приведенных ниже работ по

методическим рекомендациям. 

1. Герберт Уэллс – «Россия во мгле» (глава 1,3,6) 

http://lib.ru/INOFANT/UELS/russia.txt 

2. Фейхтвангер Л. Москва 1937 (глава 3 демократия и диктатура) 

http://lib.ru/INPROZ/FEJHTWANGER/moscow1937.txt 

2. Александр Бек - «Новое назначение» (разделы 6, 10, 26, 38). 

http://www.modernlib.ru/books/bek_aleksandr/novoe_naz.. 

http://www.books.sh/blib_96854.html 

Учащиеся должны выбрать одну работу и сделать на нее рецензию. 

Минимальный объем реферата-рецензии 5 стр. А4, включая титульный лист (обязательно указать автора и источник). 

Рецензия предполагает Ваши ответы на вопросы: 

- цели и задачи, которые автор ставил при написании данного произведения? 

- какие темы, вопросы, проблемы он затрагивает в произведении? 

- на какие источники, события, факты опирается автор в ходе рассуждения? как он доказывает свою точку зрения? 

- объективен или субъективен автор? Обоснуйте. 

- к каким выводам можно придти после прочтения произведения? подведите итоги и выскажите свою позицию (обязательно). 

Оформление - TNR, 14, 1,5

Уникальность - 70% по Etext антиплагиат.

Сроки до вечера 17 февраля.

HTML
9 лет назад
trogvar1
34 года
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Illirika
Марина 
46 лет
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
9 лет назад
$6
3 дня
Спасибо! Быстро и качественно! Рекомендую Марину как ответственного и пунктуального исполнителя.
Многие проекты Владимира отличаются творческим подходом. Это была одна из таких работ. Спасибо за интересное задание, чёткое, полное ТЗ и быструю оплату. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Illirika
Марина 
46 лет
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
9 лет назад