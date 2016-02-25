Нужно написать первую главу дипломной работы по маркетингу (теоретическая часть) Требования по оформления и план дипломной прикреплены ниже. Так же нужен список литературы (70-100 источников) Оригинальность текста 70% и выше Необходимо ...
Написать реферат рецензию на книгу
Необходимо написать рецензию на одну из трех приведенных ниже работ по
методическим рекомендациям.
1. Герберт Уэллс – «Россия во мгле» (глава 1,3,6)
http://lib.ru/INOFANT/UELS/russia.txt
2. Фейхтвангер Л. Москва 1937 (глава 3 демократия и диктатура)
http://lib.ru/INPROZ/FEJHTWANGER/moscow1937.txt
2. Александр Бек - «Новое назначение» (разделы 6, 10, 26, 38).
http://www.modernlib.ru/books/bek_aleksandr/novoe_naz..
http://www.books.sh/blib_96854.html
Учащиеся должны выбрать одну работу и сделать на нее рецензию.
Минимальный объем реферата-рецензии 5 стр. А4, включая титульный лист (обязательно указать автора и источник).
Рецензия предполагает Ваши ответы на вопросы:
- цели и задачи, которые автор ставил при написании данного произведения?
- какие темы, вопросы, проблемы он затрагивает в произведении?
- на какие источники, события, факты опирается автор в ходе рассуждения? как он доказывает свою точку зрения?
- объективен или субъективен автор? Обоснуйте.
- к каким выводам можно придти после прочтения произведения? подведите итоги и выскажите свою позицию (обязательно).
Оформление - TNR, 14, 1,5
Уникальность - 70% по Etext антиплагиат.
Сроки до вечера 17 февраля.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен9 лет назад
Кто может помочь с коррекцией диплома, есть написанная работа по теме , ее надо сократить( большой объем и 3 главы!) Необходимо объединить в две главы и уменьшить объем вполовину. Повысить оригинальность на 7%.Государственное и муниципальное ...Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт9 лет назад
- $6
Сколько будет стоить курсовая работа по технологии программирования? Тема: Разработка и проектирование программного продукта для библиотекии создать HTML сайт для библиотеки "методички нету, и требований никаких. Нам дали темыисказали сделать сайт и курсовую написать" ...Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт9 лет назад
25-30 страниц 80% АП 2 недели Подробное задание во вложенииРефераты, Курсовые и Дипломы8 заявокЗакрыт9 лет назад
Курсовая работа по электротехнике на 25 страниц с презентацией на 3-5 минутРефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Нужно написать хорошее эссе на тему: Актуальные проблемы правового регулирования электронной торговли Требования: - файл формата .doc, - объем – от 10 до 15 страниц, 7 - шрифт - Times New ...Рефераты, Курсовые и Дипломы6 заявокЗакрыт9 лет назад
Надо написать web-сайт на тему "Справочная система ЖД вокзала" Желательно написать его на языке программирования PHP. БД для сайта желательно сделать в MySQl. 1.Введение 2.Анализ ТЗ(описать докум. требования и описание содержания ...Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт9 лет назад
Нужен курсовой проект по грузоперевозкам. пример написания естьРефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Произведения нужно брать только русские. Есть методичка. 55-70 страниц У меня есть план , но слишком маленький .но основа должна быть такой, прилагаю требования к работе. Нужен план на утверждение на основе моего ...Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Курсовая по программированию на VS С++, 11 вариант, то есть задание, стр 30, должна быть программа в VS на С++ и приложение - пояснительная записка. Есть пример титульника и заданиеРефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт9 лет назад