Написать реферат рецензию на книгу

Необходимо написать рецензию на одну из трех приведенных ниже работ по

методическим рекомендациям.

1. Герберт Уэллс – «Россия во мгле» (глава 1,3,6)

http://lib.ru/INOFANT/UELS/russia.txt

2. Фейхтвангер Л. Москва 1937 (глава 3 демократия и диктатура)

http://lib.ru/INPROZ/FEJHTWANGER/moscow1937.txt

2. Александр Бек - «Новое назначение» (разделы 6, 10, 26, 38).

http://www.modernlib.ru/books/bek_aleksandr/novoe_naz..

http://www.books.sh/blib_96854.html

Учащиеся должны выбрать одну работу и сделать на нее рецензию.

Минимальный объем реферата-рецензии 5 стр. А4, включая титульный лист (обязательно указать автора и источник).

Рецензия предполагает Ваши ответы на вопросы:

- цели и задачи, которые автор ставил при написании данного произведения?

- какие темы, вопросы, проблемы он затрагивает в произведении?

- на какие источники, события, факты опирается автор в ходе рассуждения? как он доказывает свою точку зрения?

- объективен или субъективен автор? Обоснуйте.

- к каким выводам можно придти после прочтения произведения? подведите итоги и выскажите свою позицию (обязательно).

Оформление - TNR, 14, 1,5

Уникальность - 70% по Etext антиплагиат.

Сроки до вечера 17 февраля.