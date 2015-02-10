kochetokna

К 10.02.2015 нужно выполнить контрольную работу по предмету "Управление затратами предприятия (организации)". Методичку прилагаю. Вариант 6. Работу выполнять в doc или docx. Впрочем в методичке все сказано. Весь расчет в день проверки 10 февраля. Возможно ...