kochetokna

Нужна курсовая работа к 19 февраля по образовательному праву на тему: "Проблемы права на образование в современном мире". Методичку прилагаю. Цена работы 1500 рублей.
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8 лет назад
Нужна курсовая работа к 19 февраля по образовательному праву на тему: "Проблемы права на образование в современном мире". Методичку прилагаю. Цена работы 1500 рублей.
К 10.02.2015 нужно выполнить контрольную работу по предмету "Управление затратами предприятия (организации)". Методичку прилагаю. Вариант 6. Работу выполнять в doc или docx. Впрочем в методичке все сказано. Весь расчет в день проверки 10 февраля. Возможно ...