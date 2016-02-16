Курсовая работа по экономической дисциплине

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Закрыт7 заявок155 просмотров

Срочно!

Курсовая работа на 25-30 страниц, т.е. фактически реферат.

Дисциплина - Управление эффективностью гос. сектора.

Задание - в лс. (с указанием что искать и на каких сайтах).

Срок - 4-5 дней.

9 лет назад
Una1
Юлия 
32 года
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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