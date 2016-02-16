Курсовая работа по землеустройству

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Закрыт2 заявки152 просмотра

Есть курсовая работа, кот. студент не смог сдать, преподаватель ее завернул. Работу необходимо переделать в соответствии с темой и пожеланиями преподавателя. Либо написать новую, на ту же тему.

Работа нужна к 24.02 12.00. Стоимость по договоренности. Условия оплаты: вы пишите, скидываете скрин работы, я оплачиваю аванс 30%. Остальное только после согласования с преподавателем.

9 лет назад
volk043
Зоя 
37 лет
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад

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