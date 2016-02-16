Курсовая работа по землеустройству

Есть курсовая работа, кот. студент не смог сдать, преподаватель ее завернул. Работу необходимо переделать в соответствии с темой и пожеланиями преподавателя. Либо написать новую, на ту же тему.

Работа нужна к 24.02 12.00. Стоимость по договоренности. Условия оплаты: вы пишите, скидываете скрин работы, я оплачиваю аванс 30%. Остальное только после согласования с преподавателем.