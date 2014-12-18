Есть курсовая работа, кот. студент не смог сдать, преподаватель ее завернул. Работу необходимо переделать в соответствии с темой и пожеланиями преподавателя. Либо написать новую, на ту же тему. Работа нужна к 24.02 12.00. Стоимость ...
- Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $800
До 05.02. 15.00 необходимо сделать курсовую работу. Стоимость 800 р. Условия: после того, как выполните работу, присылаете скрин, я оплачиваю 50 %. Остальная оплата после проверки преподавателем. Обязателен опыт написания работ по геодезии!!!!Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Требуется написать диплом по геодезии, сдача официальная в конце марта. От вас диплом нужен к 10 февраля. Диплом нужен с практическими работами + по стандартам университета и рекомендациям преподавателя. Цену готова обсудить. Предоплата 30% возможна ...Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт9 лет назад
- $10
Согласно методичке нужно написать практику до 18.12 10.00. В практике должны быть описаны 2 темы: 1. Законы о бух учете и Пбу 2.Первичная документация. Все на примере любого предприятия Санкт-Петербурга. Моя ...Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт9 лет назад
- $14
заказ, СРОЧНЫЙ!! До среды 19.00 нужно сделать! Практика для студента, вся информация в приложении. Предприятие для примера берите с Санкт-Петербурга любое. Цена 1000 р. Кто готов взять? моя почта Оплата ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт9 лет назад
- $14
Нужно создать карту в в ПО MapInfo, города или района с описанием (Санкт-Петербург). Срок до 23.12, цена 1000 р.Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт9 лет назад
На основании предоставленных исходных данных требуется выбрать локальные очистные сооружения, подготовить проектное решение.Чертежи и Схемы2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Требуется писатель для создания книги по моей идее: "Влияние архитектуры города на внутреннее состояние человека (о Петербурге)". От Вас требуется подбор материала, составление плана книги, написание текста. Оплата по договоренности. Кого заинтересовало, необходимо предоставить резюме ...Стихи, Песни и Проза6 заявокЗакрыт10 лет назад