Доклад по банковским рынкам

  1. Биржа фриланса
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Завершен4 заявки163 просмотра

Сделать доклад. Тема "Анализ-обзор состояния банковского рынка. Выбрать надежный и подходящий банк."

Необходимо провести поверхностный обзорный анализ банковского рынка на текущий момент времени. Сделать обзор нескольких надежных банков.

Объем работы - 10 стра.

Оформление TNR, шрифт 14, интервал 1,5.

Антиплагиат более 40% по Etext антиплагиат.

Сроки до 15:00 18 февраля.

9 лет назад
trogvar1
34 года
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Illirika
Марина 
46 лет
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
9 лет назад
$10
3 дня
Огромное спасибо! Работа выполнена в кратчайшие сроки.
Работать с Владимиром всегда одно удовольствие. Ни с оплатой, ни с коммуникацией проблем никогда не бывает, как и в данном случае. Мои рекомендации.

Заявки фрилансеров

Illirika
Марина 
46 лет
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
9 лет назад