Реферат БЖД + презентация

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Завершен4 заявки264 просмотра

Необходимо написать реферат по БЖД.

Тему выбрать любую из прикрепленного файла.

Методические указания по выполнению во вложенном файле. При выполнении придерживаться методических указаний. 

К реферату необходимо подготовить презентацию 15 - 20 слайдов.

Сроки - до 15:00 19 февраля.

9 лет назад
trogvar1
34 года
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Alexey_Iml
Алексей 
33 года
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
9 лет назад
$1
3 дня
Алексей отлично справился с заданием. Все выполнено в соответствии с ТЗ, сроки соблюдены! Рекомендую для сотрудничества.
В который раз работаю с Владимиром, и каждый раз доволен сотрудничеством!

Заявки фрилансеров

Alexey_Iml
Алексей 
33 года
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
9 лет назад