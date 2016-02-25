Рецензия на книгу

Необходимо написать рецензию на книгу. Книгу выбрать самостоятельно, любую из списка. Список в прикрепленных файлах.

Читаем книгу и квалифицируем с точки зрения актуальности на сегодняшний день, идеологической установки, «вписываем» в контекст истории современной России, т. е. определяем проблематику книги ее место в исторических событиях периода 1985-2015 гг.

Объем рецензии - 2-3 стр.

Оформление TNR, размер 14, интервал 1,5

Уникальность работы более 70% по Etext.

Сроки до утра 21 февраля.