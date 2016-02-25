Рецензия на книгу

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Завершен4 заявки184 просмотра

Необходимо написать рецензию на книгу. Книгу выбрать самостоятельно, любую из списка. Список в прикрепленных файлах.

Читаем  книгу и  квалифицируем с точки зрения актуальности на сегодняшний день,   идеологической установки, «вписываем» в контекст истории современной России, т. е. определяем проблематику книги  ее место в  исторических событиях периода 1985-2015 гг.

Объем рецензии - 2-3 стр.

Оформление TNR, размер 14, интервал 1,5

Уникальность работы более 70% по Etext.

Сроки до утра 21 февраля.

9 лет назад
trogvar1
34 года
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Illirika
Марина 
46 лет
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
9 лет назад
$5
3 дня
Спасибо за великолепную работу!
Как всегда всё отлично! Владимир один из лучших заказчиков в категории курсовые/рефераты. Сама работаю и всем советую.

Заявки фрилансеров

Illirika
Марина 
46 лет
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
9 лет назад