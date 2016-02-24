Контрольная работа по экономике

Тип: Контрольная работа

Дисциплина: Экономика труда

Содержание: Теория

Разработать тему и написать введение к диссертации. Это просто контрольная работа, не реальная диссертация.

Срок: 24.02.16

Оригинальность: 70% по системе Антиплагиат

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Задания прикреплены