Контрольная работа по экономике

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт1 заявка138 просмотров

Тип: Контрольная работа

Дисциплина: Экономика труда

Содержание: Теория

Разработать тему и написать введение к диссертации. Это просто контрольная работа, не реальная диссертация.

Срок: 24.02.16

Оригинальность: 70% по системе Антиплагиат

Ваши предложения по цене. Предоплаты нет, оплата происходит после предоставления фрагментов работы или скриншотов

Задания прикреплены

9 лет назад
tvoiaelena
Елена 
35 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров