Диплом экономика и управление на предприятии (машиностроение)

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт2 заявки101 просмотр

85 страниц

30 дней

Подробное задание во вложении.

9 лет назад
gemkirill
Кирилл 
41 год
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров