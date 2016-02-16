Тип: Контрольная работа Дисциплина: Экономика труда Содержание: Теория Разработать тему и написать введение к диссертации. Это просто контрольная работа, не реальная диссертация. Срок: 24.02.16 Оригинальность: ...
Финансовые рынки(160218)
Мы располагаем 1 млн. руб.
Необходимо разработать финансовую стратегию и вложить данные средства в различные ценные бумаги.
Обосновать свой выбор, рассчитать предполагаемую доходность своих вложений.
Срок инвестиций -5 лет.
Объем работы- 5 страниц.
Оформление: ворд
Срок: укажите ваш
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