Финансовые рынки(160218)

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Закрыт1 заявка193 просмотра

Мы располагаем 1 млн. руб.

Необходимо разработать финансовую стратегию и вложить данные средства в различные ценные бумаги.

Обосновать свой выбор, рассчитать предполагаемую доходность своих вложений.

Срок инвестиций -5 лет.

Объем работы- 5 страниц.

Оформление: ворд

Срок: укажите ваш

9 лет назад
samuray-piligrim
Михаил 
53 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров