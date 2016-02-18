Диплом по экономике

Необходимо написать рецензию на книгу. Книгу выбрать самостоятельно, любую из списка. Список в прикрепленных файлах. Читаем книгу и квалифицируем с точки зрения актуальности на сегодняшний день, идеологической установки, «вписываем» в контекст истории ...