Написание двух дипломных работ на авиационную тематику.

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Закрыт3 заявки120 просмотров

Добрый день, ищу исполнителя заинтересованного в написание грамотных дипломных работ. 

Темы дипломных работ:

1. Перевозка опасных грузов воздушным транспортом.

2. Анализ деятельности авиакомпании Аэрофлот. 

Требования к оформлению работы будут предоставлены отдельным файлом.

Объем работы: 40-60 страниц не считая приложений.

Просьба указывать стоимость и срок за одну дипломную работу

9 лет назад
vitalikroslakov
Росляков 
33 года
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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