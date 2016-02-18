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Необходимо выполнить дипломную работу по теме импортозамещения.
Дипломная работа по теме " Роль маркетинга в импортозамещении с/х продукции" . Упор на маркетинг , анализ рынка РФ . Вкратце о работе : необходимо указать % выращивания томатов в РФ, сколько % экспортируется , сколько % импортозамещения , как и сколько выращивается на открытом грунте , закрытом и т.д., какой вид лучше , сколько выращивается томатов на душу населения , функции ОРЦ по отношению к томатам , ( раскрыть тему ОРЦ вкратце) , переработка томатов , в чем лучше экспортировать их ( возможно , уже в переработанном виде, чтобы не потерять качеств ). Кол-во страниц не менее 80-ти , список литературы , чем больше , тем лучше ( можете дописать авторов ,которых нет в работе , не важно, главное кол-во). Срок выполнения до конца апреля 2016г. Полная информации и содержание работы в в плане дипломной .
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