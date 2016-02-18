Реферат по философии

Заказ выполнен и отправлен заказчику. Реквизиты для оплаты отправлены. Оплаты нет. Сергей на сообщения не отвечает. Тянуть далее с ожиданием, поскольку Сергей никак не реагирует на сообщения и не поясняет причины задержки по оплате, не вижу смысла. Очень жаль, что пришлось оставлять негативный отзыв. Сам заказ был интересным. В течение 10 дней могу исправить отзыв при поступлении гонорара за работу на счет.