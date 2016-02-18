Реферат по философии

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Закрыт7 заявок221 просмотр

Тема: рационалистическая традиция познания в книге Рене Декарта "Рассуждение о методе".

Не менее 20 страниц.

В основном содержание работы (отразить структуру, проблематику глав). Не надо биографии, сведений о других работах.

По возможности самым доступным языком. Для людей не сильно знакомых с философией.

Оригинальность не менее 70%.

9 лет назад
sergomelleo
Сергей 
33 года
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Nat13
36 лет
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
9 лет назад
$20
5 дней
Заказ выполнен и отправлен заказчику. Реквизиты для оплаты отправлены. Оплаты нет. Сергей на сообщения не отвечает. Тянуть далее с ожиданием, поскольку Сергей никак не реагирует на сообщения и не поясняет причины задержки по оплате, не вижу смысла. Очень жаль, что пришлось оставлять негативный отзыв. Сам заказ был интересным. В течение 10 дней могу исправить отзыв при поступлении гонорара за работу на счет.

Заявки фрилансеров

Nat13
36 лет
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
9 лет назад