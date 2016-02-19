Требуется написание дипломной работы. 3d studio max

Гуап (Лиап)

Тема: "Разработка анимации трёхмерного персонажа"

Готовые работы не интересуют.

Ребята указывайте, пожалуйста, конкретные предложения по срокам и стоимости.

Объем - 70-80 листов. + моя помощь по разделам Содержание(готов),БЖД и Экономическая часть (кое что есть уже, достаточно переделать) + модель персонажа, но без текстур надо доделать.

Требуется качественная работа с текстом для выступления.

Желаемый срок – 7-20 дней.

Предложение оставляйте только здесь.

Более подробная информация и детализарованная разборка проекта при общении с исполнителем по ICQ, телефону, skype