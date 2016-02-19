Тема: рационалистическая традиция познания в книге Рене Декарта "Рассуждение о методе". Не менее 20 страниц. В основном содержание работы (отразить структуру, проблематику глав). Не надо биографии, сведений о других работах. По возможности ...
Требуется написание дипломной работы. 3d studio max
Гуап (Лиап)
Тема: "Разработка анимации трёхмерного персонажа"
Готовые работы не интересуют.
Ребята указывайте, пожалуйста, конкретные предложения по срокам и стоимости.
Объем - 70-80 листов. + моя помощь по разделам Содержание(готов),БЖД и Экономическая часть (кое что есть уже, достаточно переделать) + модель персонажа, но без текстур надо доделать.
Требуется качественная работа с текстом для выступления.
Желаемый срок – 7-20 дней.
Предложение оставляйте только здесь.
Более подробная информация и детализарованная разборка проекта при общении с исполнителем по ICQ, телефону, skype
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