Требуется написание дипломной работы. 3d studio max

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Закрытнет заявок109 просмотров

Гуап (Лиап) 

Тема: "Разработка анимации трёхмерного персонажа" 

Готовые работы не интересуют.

Ребята указывайте, пожалуйста, конкретные предложения по срокам и стоимости.

Объем - 70-80 листов. + моя помощь по разделам Содержание(готов),БЖД и Экономическая часть (кое что есть уже, достаточно переделать) + модель персонажа, но без текстур надо доделать. 

Требуется качественная работа с текстом для выступления.

Желаемый срок – 7-20 дней.

Предложение оставляйте только здесь.

Более подробная информация и детализарованная разборка проекта при общении с исполнителем по ICQ, телефону, skype

3ds Max
9 лет назад
evillogin
Игорь 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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