Дипломная работа по экономике.

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Закрыт3 заявки147 просмотров

Факультет экономика и управление на предприятии.,

Тема дипломной работы: Финансовый механизм управления деятельностью предприятия ...городского хозяйства ...и повышение его эффективности ( на примере).,

Объем 90 стр.,

План работы, методичка во вложении.,

Сроки написания 14 календарных дней.

9 лет назад
studentmgsu
Дмитрий 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

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