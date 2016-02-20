Создание web-сайтов средствами HTML и CSS + итоговый отчет по работе

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Закрыт5 заявок288 просмотров

контрольная работа по информатике

1. оформление отчета - ворд, содержание, литература, каждый пункт с новой страницы, нумерация страниц2. задание https://yadi.sk/d/uwc1obU_pAtcE

CSSHTML
9 лет назад
nuvlad
42 года
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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