контрольная работа по информатике 1. оформление отчета - ворд, содержание, литература, каждый пункт с новой страницы, нумерация страниц2. задание https://yadi.sk/d/uwc1obU_pAtcE
Рефераты, Курсовые и Дипломы5 заявок
Закрыт
9 лет назад
контрольная работа по информатике 1. оформление отчета - ворд, содержание, литература, каждый пункт с новой страницы, нумерация страниц2. задание https://yadi.sk/d/uwc1obU_pAtcE
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