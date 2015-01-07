Нужно написать код авторизации на форум. Язык программирования - Delphi. Сам почти написал, но что-то до конца не могу доделать. Знаю, что написать можно будет достаточно быстро. Допускаю где-то ошибку. Также желательно объяснить, что и ...
"Электронный дневник ученика школы" на языке программирования Делфи
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Программа должна содержать все необходимые визуальные компоненты: меню, формы, отчеты, поиск и т.д.
К программе также необходимо оформить пояснительную записку.
Должна быть работа с базами данных.
работа состоит из двух этапов.
первая часть это написание самой программы. (пример программы приложен к заказу)
вторая часть оформление пояснительной записки.
задание прикреплено к заказу.
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