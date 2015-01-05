Советник торговли для MetaTrader 4 (для форекс рынка)

Написание скрипт советника для рынка форекс на MQL4.

Опыт работы -не обязательно. (принцип написания советников достаточно простой и производится внутри системы MetaTrader 4).

Тестовое задание:

Советник для двух индикаторов скользящих средних (MA moving average)

1. МА с периодом 8

2. МА с периодом 55

Условие для открытия сделки:

когда МА1 пересекает сверху вниз МА2 открываем сделку на продажу.

Условие для покупки:

МА1 пересекает МА2 снизу вверх, открываем сделку на покупку.

Настраиваемые параметры:

Stop loss

take-profit

Настраиваем в пунктах.

Оплата -по факту выполнения работ в у.е. (на кошелек веб мани).

Мы проверяем советник на вашей стороне - потом оплачиваем и вы передаете скрипт нам. (детали обсуждаются)