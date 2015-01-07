Написать программу сравнения биоритмов людей (от 20 человек)

Прикладное ПОЗавершен7 заявок257 просмотров
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Кратко теория.

Кузнецов в своей книге "Биоритмы человека" изложил теорию трех ритмов (физического, эмоционального, интеллектуального).

У каждого ритма свой период изменения (в днях):

Физического - 23,688437

Эмоционального - 28,4261248

Интеллектуального - 33,1638122

Точность важна, знаки отбрасывать нельзя. Начало расчета приходится на полдень даты рождения.

Изменения по синусоиде.

Вольфрамальфу и Эксель не предлагать.

Есть программа для расчета и сравнения биоритмов - https://yadi.sk/d/pdY3fldfdVMu9.

Можно сравнить биоритмы для двух разных дат (Кнопка Сравнение).

Мне надо сравнить биоритмы для разных дат (от 20 штук) между собой и составить отчет о совместимости.

При использовании этой программы это превращается в муторное дело.

Написать программу под Win 7 (можно консольный вариант с работой через файлы txt, csv и т.п.), которая позволит:

- принимать на вход имя человека и дату рождения (в файле txt или csv);

- рассчитывать совместимость биоритмов;

- выводить отчет в формате - имя первого человека, дата рождения, имя второго, дата рождения, проценты совместимости (csv)

Пример входного файла:

Иван Петров 23.12.1983

Петр Сидоров 11.11.1994

Юрий Никитин 20.05.1993

Пример выходного файла:

Иван Петров 23.12.1983 Петр Сидоров 11.11.1994 69,74,78

Иван Петров 23.12.1983 Юрий Никитин 20.05.1993 90,74,22

Петр Сидоров 11.11.1994 Юрий Никитин 20.05.1993 59,100,44

Проект размещен с целью обсуждения стоимости и сроков.

9 лет назад
dgoncharovskiy
Дмитрий 
41 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
vladimak
38 летИзраиль
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
9 лет назад
$31
1 день
Доволен работой и общением с Владимиром. Обращайтесь к нему, если необходимо создать консольное приложение. Он сделает его для Вас и вместе с Вами протестирует и учтет все замечания по переделкам.
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