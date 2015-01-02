vladimak

Владимир vladimak

 
40 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 месяцев назад
QA, C#, Java, Android - ищу небольшие краткосрочные проекты

Опыт:

6 лет опыта QA

4 года опыта  C#

3 года опыта Java, Android, C/C++

Также есть небольшой опыт Python, HTML/JavaScript

Принципы:

Всегда ответственно подхожу к заданию.

Не берусь за работу, если знаю что не смогу ее выполнить качественно и в срок.

За починку багов в написанных мной работах отдельную плату не беру.

Клиент всегда прав - сделаю именно так, как хочет клиент. Если клиент не уверен, могу помочь советом

Дополнение:

Оплату принимаю в PayPal (предпочтительней), Яндекс Кошелек

Надеюсь на сотрудничество

Спасибо.

Отзывы заказчиков

sliak
50 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
$75
10 баллов
10 лет назад
Написать программу на .net
Сделано все хорошо. Замечания все учтены.
Все отлично
Ответный отзыв
dgoncharovskiy
Дмитрий 
43 года
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$31
10 баллов
10 лет назад
Разработать консольную программу для определения типа брака
Благодарю Владимира за программу. Несомненным преимуществом работы с Владимиром является то, что он всё время находится на связи и в короткий срок вносит необходимые изменения в код.
Все отлично! Интересное задание и своевременная оплата. Буду рад продолжить сотрудничество.
Ответный отзыв
dgoncharovskiy
Дмитрий 
43 года
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$31
10 баллов
10 лет назад
Написать программу сравнения биоритмов людей (от 20 человек)
Доволен работой и общением с Владимиром. Обращайтесь к нему, если необходимо создать консольное приложение. Он сделает его для Вас и вместе с Вами протестирует и учтет все замечания по переделкам.
Дмитрий отличный заказчик. Четкое ТЗ, оплата в срок, очень приятное сотрудничество! К тому же интересное задание - узнал что-то новое.
Ответный отзыв
Steh
Стех 
41 год
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
2 отзыва
$20
10 баллов
10 лет назад
Объяснить скрипт на Питоне
DelphiPython
Не хочу перехвалить, но со всех фрилансов я нашел 2-х желающих. Один не справился, а он описал нам как в учебнике https://drive.google.com/file/d/0B9w6d15Aj0GiWDYwWGZYWG5RN0E/view?usp=sharing + нашел ошибку в официальном скрипте и поправил. Тема прошивки роутеров.
Все отлично! Интересное задание и своевременная оплата. Буду рад продолжить сотрудничество.
Ответный отзыв
afle
35 лет
16 лет в сервисе
Был
12 дней назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Поменять ссылку в веб-приложении
Все сделал быстро и качественно!
Понятное задание, быстрые ответы на все вопросы по ходу исполнения. Оплата во время и без проблем.
Ответный отзыв
Веб-программирование
3 отзыва
$20/час
от $50от 1 дня
#689
Прикладное ПО
2 отзыва
$15/час
от $45от 2 дней
#75
Системное программирование
нет отзывов
$15/час
от $45от 2 дней
#191
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нет отзывов
$15/час
от $150от 3 дней
#288