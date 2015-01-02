QA, C#, Java, Android - ищу небольшие краткосрочные проекты
Опыт:
6 лет опыта QA
4 года опыта C#
3 года опыта Java, Android, C/C++
Также есть небольшой опыт Python, HTML/JavaScript
Принципы:
Всегда ответственно подхожу к заданию.
Не берусь за работу, если знаю что не смогу ее выполнить качественно и в срок.
За починку багов в написанных мной работах отдельную плату не беру.
Клиент всегда прав - сделаю именно так, как хочет клиент. Если клиент не уверен, могу помочь советом
Дополнение:
Оплату принимаю в PayPal (предпочтительней), Яндекс Кошелек
Надеюсь на сотрудничество
Спасибо.
Отзывы заказчиков
$75
10 баллов
10 лет назад
Сделано все хорошо. Замечания все учтены.
Ответный отзыв
Все отлично
$31
10 баллов
10 лет назад
Благодарю Владимира за программу. Несомненным преимуществом работы с Владимиром является то, что он всё время находится на связи и в короткий срок вносит необходимые изменения в код.
Ответный отзыв
Все отлично! Интересное задание и своевременная оплата. Буду рад продолжить сотрудничество.
$31
10 баллов
10 лет назад
Доволен работой и общением с Владимиром. Обращайтесь к нему, если необходимо создать консольное приложение. Он сделает его для Вас и вместе с Вами протестирует и учтет все замечания по переделкам.
Ответный отзыв
Дмитрий отличный заказчик. Четкое ТЗ, оплата в срок, очень приятное сотрудничество! К тому же интересное задание - узнал что-то новое.
$20
10 баллов
10 лет назад
DelphiPython
Не хочу перехвалить, но со всех фрилансов я нашел 2-х желающих. Один не справился, а он описал нам как в учебнике https://drive.google.com/file/d/0B9w6d15Aj0GiWDYwWGZYWG5RN0E/view?usp=sharing + нашел ошибку в официальном скрипте и поправил. Тема прошивки роутеров.
Ответный отзыв
Все отлично! Интересное задание и своевременная оплата. Буду рад продолжить сотрудничество.
$10
10 баллов
10 лет назад
Все сделал быстро и качественно!
Ответный отзыв
Понятное задание, быстрые ответы на все вопросы по ходу исполнения. Оплата во время и без проблем.
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