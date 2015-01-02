QA, C#, Java, Android - ищу небольшие краткосрочные проекты

Опыт:

6 лет опыта QA

4 года опыта C#

3 года опыта Java, Android, C/C++

Также есть небольшой опыт Python, HTML/JavaScript

Принципы:

Всегда ответственно подхожу к заданию.

Не берусь за работу, если знаю что не смогу ее выполнить качественно и в срок.

За починку багов в написанных мной работах отдельную плату не беру.

Клиент всегда прав - сделаю именно так, как хочет клиент. Если клиент не уверен, могу помочь советом

Дополнение:

Оплату принимаю в PayPal (предпочтительней), Яндекс Кошелек

Надеюсь на сотрудничество

Спасибо.