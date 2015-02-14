Написать программу на .net

Веб-программированиеЗавершен2 заявки194 просмотра
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Есть биржа ссылок http://mainlink.ru/ . Нужно написать программу на .net в которую экспортируешь все ссылки с аккаунта. И в последствии с помощью ctrl+f5 можно найти нужные ссылки и одобрить, а не нужные удалить.

Данную задачу проще всего решить через API: api.mainlink.ru

Где есть уже даже часть исходников.

Пишите сколько примерно вам времени понадобится и сколько денег за это хотите.

9 лет назад
sliak
48 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
vladimak
38 летИзраиль
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
9 лет назад
$75
3 дня
Сделано все хорошо. Замечания все учтены.
Все отлично