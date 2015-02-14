Есть биржа ссылок http://mainlink.ru/ . Нужно написать программу на .net в которую экспортируешь все ссылки с аккаунта. И в последствии с помощью ctrl+f5 можно найти нужные ссылки и одобрить, а не нужные удалить.

Данную задачу проще всего решить через API: api.mainlink.ru

Где есть уже даже часть исходников.

Пишите сколько примерно вам времени понадобится и сколько денег за это хотите.