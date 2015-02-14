JL No Doubles плагин, который удаляет дубли в CMS, путем 301 редиректа на соответствующие страницы. Проблема в том, что плагин помимо дублей зацепил еще Яндекс.Метрику. C страниц www.sitename.ru/category/page-name?_openstat=direct.yandex.ru идет редирект на www.sitename.ru/category/page-name Требуется, путем костыля в плагин, добавить ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть биржа ссылок http://mainlink.ru/ . Нужно написать программу на .net в которую экспортируешь все ссылки с аккаунта. И в последствии с помощью ctrl+f5 можно найти нужные ссылки и одобрить, а не нужные удалить.
Данную задачу проще всего решить через API: api.mainlink.ru
Где есть уже даже часть исходников.
Пишите сколько примерно вам времени понадобится и сколько денег за это хотите.
- Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
Сообщите пожалуйста, нам нужен парсинг сайта nalog.ru - все организации и ИП нужно собрать в базу данных. Ваши возможности, сроки, цены?Веб-программирование6 заявокЗакрыт9 лет назад
Проблема с сайтом доска объявлений http://vsebarahlo.ru/ на сайте при переходе в любую рубрику, город - остается на той же странице и нечего не происходит, при заходе в объявление пишет ошибку 404 страница не найдена, проблема ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Нужно написать следующие скрипты для сайта, чтобы всё происходило у юзера на странице. Только js часть, вёрстка и серверная будут писаться отдельно. 1) Регистрация 2) Авторизация 3) Появление/закрытие элемента по клику 4) Подгрузка контента (пагинация) 5) Добавление / удаление элементов ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
Здравствуйте, требуется пофиксить на сайте под управлением ModX загрузку картинок, в настоящий момент их приходится загружать по два раза. бюджет 1000 р.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Уважаемые исполнители, во вложении ТЗ для сайта. Предлагайте сроки и стоимость. Оплата будет только после подтверждения СЕО студии о том, что все внедрения произведены, движек сайта shop-script 5 (совсем новая версия) Жду заявки. СпасибоВеб-программирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $50
avtoboss247.ru/ верстка простая html. делалась к сожалению не на мьюсе, или не на билдере. Прикрутить к лендингу для "Каталога Продукции": - подключить CMS для "интернет магазина"; - электронные средства ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Есть сверстанные страницы, главная: obmen.el-card.ru/ Сейчас там столбцы выбора валют прописаны статически, требуются сделать динамические, используя JavaScript. То есть необходимо реализовать точно также, как реализовано тут: wu2liberty.com/ ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт9 лет назад