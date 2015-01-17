Интернет магазин

$50
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки203 просмотра
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avtoboss247.ru/

верстка простая html. делалась к сожалению не на мьюсе, или не на билдере.

Прикрутить к лендингу для "Каталога Продукции":

- подключить CMS для "интернет магазина";

- электронные средства оплаты ROBOKASSA ;

- подключить простой модуль "Покупки в кредит" vsevcredit.ru/shop/doc;

- подключить простой модуль "Расчет доставки (Почта, EMSDHL и др.). Будет ли это Open cart или каой либо другой без разницы, самое главное чтобы была возможность доставки не одной а многими компаниями. вот ссылка что нашел на opencart

opencartforum.com/files/c...

- подключить CRM учета заявок поступающих с форм

www.megaplan.ru/;

- подключить SMS оповещение о поступающих заявках с форм-захвата;

9 лет назад
Belyi92
Игорь 
31 годБеларусь
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
4 отзыва
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