Перенести сайт на хостинг

Веб-программированиеЗакрыт11 заявок192 просмотра
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Срочно нужно перенести сайт с одного хостинга на другой, оттестировать. Выбор хорошего хостинга тоже ложится на исполнителя. Сайт на Modx

Возможно дальнейшее сотрудничество по сайту в области доработок.

9 лет назад
Olgisa
Ольга 
52 годаРоссия
9 лет в сервисе
Была
3 года назад
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