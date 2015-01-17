Парсинг товаров на опенкарт и перевод цен

$30
Веб-программированиеЗакрыт4 заявки150 просмотров
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Необходимо выполнить парсинг товаров на опенкарт(структура непростая) и выполнить за тем перевод цен в евро(задача решается просто делением цены на текущий курс). Работаю без предоплаты, возможна поэтапная оплата. Оставляйте в проекте свои skype, разыскивается опытный исполнитель, так как такие задачи появляются регулярно.

9 лет назад
AndrewGreg
43 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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