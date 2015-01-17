Внедрить API на готовый сайт

Сайт belmiloserdie.ru Я-контент менеджер. Зашла в админку, чтобы добавить новость, и с ужасом обнаружила, что последняя новость на главной странице датируется октябрем. В админке новости оказались на месте, проваливаясь детально в элементы новостей, я обнаружила, ...
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