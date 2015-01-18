Страница захвата

Веб-программированиеЗавершен7 заявок167 просмотров
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Здравствуйте!

1. Нужно скопировать лендинг от сюда: sunlife.turfirmam.ru

2. Вырезать вверху меню: ГЛАВНАЯ, О КОМПАНИИ и все остальное остальное.

3. Вырезать форму АВИАБИЛЕТЫ

4. Форма обратной связи должна работать.

9 лет назад
Chekus
46 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
proIT
35 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
час назад
9 лет назад
$30
1 день
Отличный спец! Делает быстро и качественно! Буду и дальше с Виталием сотрудничать. Если возникают новые мысли отличные от первоначально плана ТЗ, быстро перестраивается под новые задачи не задавая лишних вопросов. Рекомендую!
Валентин, спасибо за работу. Прошла она круто и без лишних вопросов! Рекомендую как прекрасного заказчика!