Написание Web-программы - генератор и учет накладных

$80
Веб-программированиеЗавершен3 заявки208 просмотров
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Программа по резервированию и учету накадных

2 типа пользователей

3 таблицы + Формы для добавления данных в таблицы

Подробное ТЗ по запросу

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Цена обсуждаема

9 лет назад
GreenBucks
45 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
alittlebitmore
Кузнецов 
39 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 отзывов(-1)
9 лет назад
$100
1 день
Отличный исполнитель. Грамотный программист. Быстро схватывает суть предлагает креативные решения. Всегда на связи. Четкое соблюдение сроков. Рекомендую!
Прекрасный работодатель. Поставил интересную задачу, ответил на все нужные вопросы, спокойно рассказал про необходимые доработки, оплатил по удобному мне варианту. Рекомендую для сотрудничества, так же планирую сотрудничать с заказчиком в дальнейшем.